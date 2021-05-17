Комітети Держдуми Росії підтримали заборону на ототожнення СРСР і Німеччини – ЗМІ

Чотири комітети Державної думи Росії дали позитивний висновок на законопроєкт про заборону публічного ототожнення ролі СРСР і Німеччини у Другій світовій війні, пише російське видання «Коммерсант». Депутати зазначають, що поправки розвивають нове положення конституції про захист історичної правди, а також дозволять ефективно відстоювати на міжнародній арені «правду про війну».

Законопроєкт внесли 5 травня голова комітету з культури Олена Ямпольська, перший віцеспікер Олександр Жуков і сенатор Олексій Пушков. Вони запропонували заборонити ототожнювати в публічних виступах, ЗМІ та інтернеті «цілі, рішення і дії» радянських керівників і військових із «цілями, рішеннями і діями» нацистів, «які були встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу». Також не можна буде заперечувати і «вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи».

На початку квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє публічно принижувати честь і гідність ветеранів Другої світової війни, порушникам загрожує позбавлення волі до трьох років. Одночасно на розгляді парламенту перебуває законопроєкт, що пропонує скасувати засудження пакту Молотова – Ріббентропа, документа, який в історіографії розглядається як одна з основних причин, що дозволили нацистській Німеччині почати бойові дії в 1939 році.