Влада Білорусі вимагає від США закрити Американський центр у Мінську та офіс USAID

Влада Білорусі вимагає від США закрити офіси Відділу зв’язків з громадськістю американського посольства та Агентства з міжнародного розвитку (USAID), Американський центр у Мінську, а також звільнити 20 білоруських співробітників дипмісії. Про це йдеться узаяві дипломата Джулі Фішер.

«Ці дії відображають глибоке занепокоєння влади Білорусі роллю дипломатії, зв’язків між людьми та незалежного громадянського суспільства», – йдеться в повідомленні.

США зазначають, що не відступлять від свого зобов’язання сприяти розвитку демократії в Білорусі.

«Ці нещодавні заходи не змусять нас відмовитися від нашої роботи з інформування та взаємодії з людьми, яка приносила користь білоруському народу та сприяла розвитку відносин між громадянами наших країн», – зазначила Фішер.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс вказав, що такі кроки відображають глибоку невпевненість офіційної білоруської влади у дипломатії, відносинах між людьми, відкритості та громадянському суспільстві.

МЗС Білорусі в серпні відкликало раніше видану згоду на призначення Джулі Фішер послом США в цій країні і запропонувало США до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства в Мінську до п’яти осіб. Офіційний Мінськ пояснив такі заходи відповіддю на «дії Вашингтона щодо скорочення співпраці у всіх сферах та економічного удушення країни».

До цього США розширили санкції проти Білорусі та включили до нього понад 20 фізичних осіб, Національний олімпійський комітет, Слідчий комітет, компанії та держпідприємства. На вимогу США з 21 жовтня припинило роботу генконсульство Білорусі у Нью-Йорку.