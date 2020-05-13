З 1 вересня українці зможуть подорожувати до Білорусі лише з закордонними паспортами

З 1 вересня 2020 українці вже не зможуть відвідати Білорусь зі звичайними паспортами громадянина – на українсько-білоруському кордоні вимагатимуть закордонний паспорт. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 13 травня.

«Доцільність прийняття даного рішення зумовлена низкою аспектів. Зокрема, це дозволить покращити захист українських громадян. Адже у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в уряді, зменшиться час проходження прикордонного контролю, адже інформація із закордонних паспортів зчитується спеціальними приладами.

«Також буде вирішене питання проведення безпомилкової перевірки інформації щодо наявності обмежень на перетинання кордону згідно з дорученнями уповноважених державних органів та за базами Інтерполу. Адже відсутність у внутрішньому паспорті інформації про особу латиницею унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документа», – зазначили урядовці.

При цьому українців, які їхатимуть з Білорусі на територію України, пропускатимуть і за внутрішніми паспортами, адже право громадян України на в’їзд в Україну за будь-яких підстав закріплено законодавчо.