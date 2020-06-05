У Білорусі затримали потенційного кандидата на місце Лукашенка

У білоруському місті Гомелі 5 червня затримали потенційного кандидата на посаду президента, члена Об’єднаної громадянської партії Володимира Непомнящих. Про це білоруській редакції Радіо Свобода повідомив сам політик.

Непомнящих заявив, що його тримають у Центральному райвідділі внутрішніх справ Гомеля. Дільничний офіцер заявив, що проти нього складено протокол, про який Непомнящих не знав. Поліція хотіла змусити його здати речі у сховище та одягнути маску, але Непомнящих відмовився це робити.

Володимир Непомнящих є колишнім оперуповноваженим, він працював у поліції до 1992 року, після виходу на пенсію розпочав бізнес. Починаючи з 2000-х, Володимир Непомнящих став активним політичним активістом, його неодноразово затримували і штрафували за протести.