Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 червня 2020, Київ 15:59
Новини | Міжнародні

У Білорусі затримали потенційного кандидата на місце Лукашенка

Володимир Непомнящих

У білоруському місті Гомелі 5 червня затримали потенційного кандидата на посаду президента, члена Об’єднаної громадянської партії Володимира Непомнящих. Про це білоруській редакції Радіо Свобода повідомив сам політик.

Непомнящих заявив, що його тримають у Центральному райвідділі внутрішніх справ Гомеля. Дільничний офіцер заявив, що проти нього складено протокол, про який Непомнящих не знав. Поліція хотіла змусити його здати речі у сховище та одягнути маску, але Непомнящих відмовився це робити.

Володимир Непомнящих є колишнім оперуповноваженим, він працював у поліції до 1992 року, після виходу на пенсію розпочав бізнес. Починаючи з 2000-х, Володимир Непомнящих став активним політичним активістом, його неодноразово затримували і штрафували за протести.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG