У Білорусі повідомляють про перші затримання на Марші жінок у Мінську

У столиці Білорусі Мінську в суботу проходить Марш жінок, в перебігу якого є повідомлення про перші затримання учасників, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, колони жінок пройшли центральною частиною міста, рухаючись тротуарами.

Під одним із мостів, як повідомляється, силовики затримали чотирьох жінок та когось із журналістів. Також журналістів телеканалу «Белсат», які вели пряму трасляцію, затримли безпосередньо за роботою.

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На ці вихідні у Мінську припадає День міста. Марші жінок останнім часом у місті влаштовують щосуботи. Нинішній – несанкціонований.

Марші жінок, зокрема, присвячені незгоді із фальсифікаціями на виборах, проти насильства з боку сил безпеки і затримання мирних демонстрантів. Цього тижня силовики знову почали затримувати жінок під час несанкціонованих акцій протесту.

11 вересня під час акцій протесту було затримано 32 людини, 18 з них залишено під вартою – до судового розгляду, повідомило МВС Білорусі. Загалом силовики нарахували 12 провладних мітингів та 13 протестів за минулу добу.

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і закликають до відставки президента Олександра Лукашенка.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.