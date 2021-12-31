Білорусь: активістку Ніну Багінську затримали в день її 75-річчя і доправили до психдиспансеру

У день свого народження 30 грудня 75-річна білоруська активістка Ніна Багінська вийшла на вулицю Мінська з плакатом «Свободу політв’язням», але незабаром була затримана, її відвезли до психдиспансеру в селі Навинки, повідомляє «Белсат».

«Викликали «швидку» і відвезли в Новинки. Я не вперше у Новинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не відчуваю потреби в лікуванні, що я психічно здорова людина. Я сіла на 18-й автобус і приїхала додому», – розповіла Ніна Багінська.

Міліціонери також склали на неї протокол.

Ніна Багінська стала одним із символів мирних протестів у Білорусі. Вона вже понад двадцять років, з 1988 року, ходить майже на всі мітинги з великим біло-червоно-білим прапором, який пошила сама.

Якщо її затримують, то Багінська завжди веде з міліціонерами бесіди і соромить їх за поводження з тими, хто опинився за ґратами.