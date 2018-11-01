Засуджений у Білорусі журналіст утік в Україну

Білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений у Білорусі до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу за «напад на міліціонера», виїхав в Україну, підтвердив білоруській редакції Радіо Свобода його батько Микола.

Сам Дмитро Галко опублікував у мережі Facebook пост, у якому передав привіт «з волі» і назвав звинувачення проти себе сфальсифікованими. На знімку він зображений поблизу моря з дитиною та пише, що «цьому малюкові я поки більше потрібен, ніж вам».

25 листопада 2017 року в мінській квартирі син журналіста з друзями-підлітками відзначав свій день народження. У квартирі перебував і Дмитро Галко. Співробітники міліції, як вважає журналіст, незаконно увірвалися в квартиру, де без дозволу стали проводити відеозйомку і затримання.

За словами міліціонера Юрія Чиркова, Галко чинив йому опір, розбив мобільний телефон і двічі вдарив. Сам Галко це заперечує. Своєї провини журналіст не визнав.

На Галка спершу склали лише адміністративний протокол за «нецензурну лайку на вулиці», але згодом порушили кримінальну справу за «напад на міліціонера» (і вже не на вулиці, а в квартирі). Після інциденту Дмитро Галко з сином поїхали в український Маріуполь. 22 квітня 2018 року, під час повернення до Мінська, Галка затримали на білорусько-українському кордоні.

17 липня Галка засудили до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу. Також суд постановив стягнути з нього 850 рублів компенсації для постраждалих. На початку жовтня суд розглянув апеляцію і залишив вирок чинним.

Кілька правозахисних організацій Білорусі та Білоруська асоціація журналістів 26 липня схвалили спільну заяву у справі Галка, в якій висловили сумнів щодо законності дій силовиків.