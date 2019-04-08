Білий дім: демократи «ніколи» не побачать податкові декларації президента Трампа

Законодавці-демократи, які прагнуть побачити податкові декларації президента США Дональда Трампа, «ніколи» не отримають доступу до цих документів, які є конфіденційними, заявив очільник апарату Білого дому Мік Малвейні.

Виступаючи в програмі Fox News Sunday американського телеканалу Fox News і відповідаючи на питання, чи вдасться демократам у Конгресі домогтися свого в прагненні отримати доступ до зазначених документів, Малвейні сказав: «Цього не буде, і вони про це знають».

За його словами, американський закон дозволяє Конгресу переглядати податкові декларації осіб із деяких причин. Але «політика не є однією з цих причин», наголосив Малвейні.

Трамп порушив традицію, коли у 2016 році як кандидат у президенти вирішив не оприлюднювати свої податкові документи.

4 квітня голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США демократ Річард Ніл звернувся з офіційним запитом до Податкового управління передати йому особисті й корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.