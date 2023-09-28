Білий дім: під час саміту ЄС-США будуть обговорювати підтримку України

Президент США Джо Байден з представниками ЄС Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляєн під час саміту у жовтні обговорять, серед іншого, підтримку України. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.



«Лідери переглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, включно з нашим спільним зобов’язанням підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет», – заявила вона.

Як повідомлялось, саміт США-ЄС відбудеться у Вашингтоні 20 жовтня.

Останній саміт ЄС-США відбувся в Брюсселі в червні 2021 року, хоча Байден був гостем на зустрічі Європейської ради в березні минулого року.

Метою наступної зустрічі буде зміцнення трансатлантичного партнерства для кращої боротьби з кризами, такими як зміна клімату.