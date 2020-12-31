Вартість бланків біометричних документів зросте з 1 січня – ДМС

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» з 1 січня 2021 року змінює вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим «несуттєво зросте» загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і посвідок на тимчасове і постійне проживання, повідомляє Державна міграційна служба.

Паспорт громадянина України у формі картки від 1 січня можна буде оформити:

до 20 робочих днів – за 363 гривні замість 345

до 10 робочих днів – за 489 грн замість 471.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон від 1 січня можна буде оформити:

до 20 робочих днів – за 694 гривні замість 682 грн

до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1046 грн замість 1034 гривні.

Посвідку на тимчасове проживання з 1 січня можна оформити:

до 15 робочих днів – за 915 грн замість 891.

Посвідку на постійне проживання з 1 січня можна оформити:

до 15 робочих днів – за 752 гривні замість 728.

При цьому громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги й подали заяви для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною.

А особи, які оплатили адміністративні послуги до 31 грудня, але не подали заяв на оформлення документів, матимуть можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв, додали в ДМС.