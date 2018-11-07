В Україні спростили процедуру оформлення біометричного паспорта

Заяву на оформлення біометричного паспорта українцям відтепер можна заповнити онлайн. Як повідомили у Державній міграційній службі України, запущена нова електронна послуга, що скорочує час особистого візиту громадян до підрозділів ДМС.

«Донедавна громадяни для оформлення біометричних документів могли дистанційно записатись до електронної черги та сплатити відповідні адміністративні збори. Відтепер функціонал розширено: водночас із записом до е-черги та завчасної онлайн-оплати заявники можуть заповнити інтерактивну форму, вказавши свої персональні дані», – йдеться в повідомленні.

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Усі деталі, як подати заяву, розміщені на сайті dmsu.gov.ua та на урядовому порталі у розділі «Електронні послуги».

Станом на вересень цього року в Україні видали 10 мільйонів біометричних закордонних паспортів. На попит в отриманні документа вплинула візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену», яка почала діяти в червні минулого року.