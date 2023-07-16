Померла співачка та актриса Джейн Біркін

Англо-французька співачка та актриса Джейн Біркін померла в Парижі у віці 76 років. Про це повідомляють Le Parisien та BFMTV.



За даними ЗМІ, Біркін знайшли мертвою у її будинку.



Наприкінці травня вона через стан здоров’я скасувала свої концерти, але планувала повернутися на сцену.



Джейн Біркін народилася у Лондоні 14 грудня 1946 року. У 1966 році Біркін зіграла у фільмах «Фотозбільшення» Мікеланджело Антоніоні та «Калейдоскоп» Джека Смайта. А 1969 року вона зіграла головну жіночу роль у фільмі «Слоган» режисера П’єра Грімбли. Головну чоловічу роль у стрічці зіграв Серж Генсбур, який став партнером Біркін.



В 1969 році Біркін переїхала до Франції і записала там з Генсбуром пісню, що стала відомою «Я тебе люблю ... Я тебе також ні»(Je t’aime ... moi non plus). Хіт був засуджений Ватиканом та заборонений на ВВС, але довго тримався на вершині чартів.



У 1976 році Генсбур зняв однойменний фільм із Біркін у головній ролі. За роль актрису номінували на французьку премію Сезар.



В 1980 році Біркін і Генсбур розлучилися. Дочка пари Шарлотта Генсбур стала відомою актрисою та співачкою.



За свою творчу кар’єру Біркін знялася у понад 70 фільмах і записала понад 10 музичних альбомів.