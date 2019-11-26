Росія та Китай є найбільшою загрозою безпеці Чехії – Служба безпеки та інформації

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) заявила, що торік у Чехії найактивнішою була розвідка Росії й Китаю.

«BIS знову підтверджує, що найактивнішу і водночас найагресивнішу роботу виконували розвідки Російської Федерації та Китайської Народної Республіки», – йдеться в оприлюдненому звіті BIS за 2018 рік на основі опрацьованих даних щодо діяльності всіх закордонних служб безпеки, які діють у Чехії.

У звіті йдеться про спробу Росії в Чехії «таємно розгорнути інформаційну та комунікаційну інфраструктури», що, як стверджує чеська BIS, було вчасно розкрито і знешкоджено.

BIS також звертає увагу на діяльність проросійських активістів в Чехії, зокрема, на їх спроби впливати на громадську думку, «поширювати різноманітні конспіративні теорії й проросійську пропаганду, для чого, як ЗМІ, вони використовують, зокрема, інтернет, соціальні мережі, власні інтернет-відеоканали, чи так звані незалежні/альтернативні ЗМІ, які в наш час є головними виробниками дезінформації на користь РФ».

Як приклад діяльності китайської розвідки в Чехії, у звіті BIS наводиться спроба Китаю «порушити політичні й економічні чесько-тайванські відносини. Представники КНР докладають максимум зусиль для того, щоб здобути інформацію про взаємну співпрацю для того, що швидко реагувати з метою ослаблення чеських контактів з Тайванем». Чеська BIS також застерігає щодо «зростання діяльності китайських офіцерів розвідки, що можна однозначно оцінювати як пошук і контактування з потенційними співробітниками і агентами серед чеських громадян».

Міністерство закордонних справ Чехії вже раніше звертало увагу на надто велику кількість дипломатів у Посольстві Росії в Чехії, а також надмірну кількість автомобілів, які належать посольству.