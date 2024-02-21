ООН: більшість українських біженців все ще хочуть повернутися додому, однак їхня частка знизилася

В ООН заявляють, що більшість опитаних українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65% і 72% відповідно) все ще висловлюють бажання одного дня повернутися додому, однак їхня частка знизилася. Про це йдеться у дослідженні Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), опублікованому 20 лютого.



За цими даними, частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася порівняно з минулим роком (з 77 до 65%), натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18 до 24%), а також тих, хто не має надії повернутися (з 5 до 11%). Аналогічна тенденція спостерігається і серед внутрішньо переміщених осіб.

Звіт УВКБ ООН ґрунтується на інтерв’ю, проведених у січні та лютому цього року, з майже 9 900 українськими біженцями, внутрішньо переміщеними особами. Опитані переселенці переважно називали небезпеку в Україні основним чинником, що гальмує їхнє повернення, тоді як іншими проблемами були брак економічних можливостей та житла.



Значна частина опитаних українських біженців (близько 59%) вказали, що вони можуть бути змушені повернутися додому, якщо і далі стикатимуться з проблемами в країнах перебування, в основному пов’язаними з можливостями роботи та юридичним статусом.

Читайте також: «Країни повинні припинити підтримувати біженців». Слова про біженців і громадян



Зараз дедалі більше біженців здійснюють короткострокові візити в Україну – майже 50% порівняно з 39% минулого року, в основному для відвідування членів сім’ї, але також для перевірки своєї власності. В ООН вважають, що такі візити зрештою можуть допомогти сприяти повністю обґрунтованим рішенням щодо довгострокового повернення, коли цьому сприятимуть умови.



В ООН нагадують, що наразі майже 6,5 мільйона біженців з України шукають притулку по всьому світу і майже 3,7 мільйона людей залишаються вимушено переміщеними всередині країни.