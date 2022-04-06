Майже 180 підприємств змінили виробничі локації через війну – Мінекономіки

Міністерство економіки України повідомило, що наразі 178 підприємств переїхали до більш безпечних регіонів україни через війну. Водночас 67 – відновили роботу.

«Станом на 5 квітня Міністерство економіки отримало від підприємств 1 424 заявки на релокацію, з них 1 417 опрацьовано», – повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, 465 підприємств знайшли обладнані площі для своїх потужностей. За рештою заявок Мінекономіки та влада на місцях підбирають нові локації.

Більшість бізнесів у програмі працюють у сфері виробництва чи переробної промисловості, вказали у Мінекономіки. Це, зокрема, виробники харчової продукції, легкої індустрії, компанії машинобудування, представники оптової торгівлі, склади з готовою продукцією тощо.

Повідомляється, що серед учасників програми релокації бізнесу багато ІТ-компаній, які створюють кластери у Львові та на Закарпатті.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Наразі важко назвати суму завданих Україні через дії агресора збитків, оскільки обстріли не припиняються.