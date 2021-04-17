Кубок Біллі Джин Кінг: Світоліна здобула Україні переможне очко в матчі з Японією

Українська тенісистка Еліна Світліна здобула для України третє очко та загальну перемогу у матчі проти збірної Японії в рамках плей-офф Кубку Біллі Джин Кінг.

Світоліна перемогла Юкі Найто з рахунком 6:2, 4:6, 7:6.

Напередодні вона обіграла Тіхіро Мурамацу, а Марта Костюк була сильнішою за Найто.

У парному матчі, який вже нічого не вирішував, сестри Надія та Людмила Кіченок переграли японську пару Сіхо Акіта/Хімарі Сато – 6:2, 7:6.

Таким чином Україна гарантувала собі місце у кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг наступного року.