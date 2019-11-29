Поліція закликала до обачності у так звану «чорну п’ятницю»

У Нацполіції України закликали громадян бути обачними і зважати на ризики, пов’язані з діями шахраїв у так звану «чорну п’ятницю».

«Так хочеться всього і побільше у Black Friday. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebookю

Інформації про те, чи були скарги або звернення від громадян щодо порушення їхніх споживчих прав у «чорну п’ятницю» немає.

«Чорна п’ятниця» – популярний день розпродажів і значних знижок на товари у США, що припадає на наступний день після державного свята Дня подяки. В Україні, як стверджують експерти, цей день торговельні мережі переважно використовують як маркетинговий хід, який не завжди означає вигідну для покупця пропозицію.