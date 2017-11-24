У «Чорну п’ятницю» треба робити вибір мізками, а не вухами – Дорошенко

«Чорна п’ятниця» сьогодні асоціюється не з початком Великої депресії в 1929-му, а з масовими розпродажами. За словами генерального директора Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексія Дорошенка, знижки в магазинах часто стимулюються орендодавцями, які зацікавлені у зростанні продажів. А голова правління Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів Максим Гончар переконаний: вигідніше чекати на сезонні розпродажі, тому що заявлені високі знижки – це скоріше піар-хід.

Голова правління Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар попереджає: не варто безумовно вірити цінникам зі знижками 70%, і краще купувати речі під час сезонних знижок.

Будь-яка торгова мережа ніколи не працює у збиток, навіть з 70% знижкою

«Можливо, і будуть знижки до 70%, але це будуть колекції минулих років, на які, в принципі, такі знижки і були. Але під цим заманюють людей. І ще вам скажу, що будь-яка торгова мережа ніколи не працює у збиток, навіть коли вони дійсно допродають колекцію з 70% знижкою. Купувати краще не в чорну п’ятницю, а якщо ми кажемо про одяг, то літній одяг – це серпень, а зимовий одяг – це січень. Стосовно техніки, то на всі великі свята все одно роблять знижки», – прокоментував Гончар.

Генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко визнає – нинішня «Чорна п’ятниця» дійсно супроводжується відчутними знижками на відміну від попередніх років – в середньому 20%.

«Коли ми говоримо про знижку в 70%, то тут, звісно, ховається певний маркетинговий хід, коли в основному ця знижка максимальна може надаватися лише на одну чи декілька позицій в дуже обмеженій кількості», – зазначає він в ефірі «Ранкової Свободи». При цьому, за словами Дорошенка, магазини не завжди ідуть на знижки з власної волі.

«Нерідко зараз ця знижка прописана як обов’язок орендатора декілька разів на рік іти на умови торгівельного центра, який надає свою площу. Тому що зараз чимало торгівельних центрів роблять орендну плату не фіксовану, а відсотком від обороту, тому вони дуже зацікавлені в якомога більших продажах», – пояснює експерт.

Крім того, знижкам сприяє й низька купівельна спроможність українців, а також поява вітчизняних товарів – ці чинники знижують прибутки компаній-імпортерів.

«Наступають умови конкуренції, коли імпортери змушені боротись між собою за виживання. Питання іноді стоїть навіть не про те, наскільки більше ти отримаєш прибутку, а чи залишишся ти на ринку на наступний сезон. Всі розуміють, що після чорної п’ятниці, після якихось покупок до Нового року йде тихий сезон: січень, лютий і навіть березень, коли всі будуть рахувати виключно самі збитки».

Покупцям, підкреслює Дорошенко, слід звертати увагу на ціни товарів до знижок, в інших торгових точках та в онлайн-магазинах, аби покупка дійсно була вигідною.

Коли ви бачите велику знижку, то перш за все маєте подумати скільки раніше коштував товар?

«Основна порада тим, хто хоче взяти участь в розпродажах – робити це в першу чергу мізками, а не вухами й очима. Тому що коли ви бачите, що вам надають велику знижку, то перш за все маєте подумати: а скільки раніше коштував товар?» – радить він.

Піар-директорка торгівельно-розважального центру Тетяна Атаджанова розповідає, що традиція «Чорної п’ятниці» прийшла в Україну ще чотири роки тому зі Сполучених Штатів, де існує з кінця 19 століття. Вона запевняє, що закупи в дні «свята шопоголіків» вигідніші за сезонні розпродажі.

«Це не 70% знижки, коли розпродується зимова або літня колекція, це перший старт, але серйозний, коли ще можна віднайти будь-який розмірний ряд, те, що тобі подобається в кольорі, тобто це перші знижки від 30-40% у фешн-рітейлі», – порівнює Атаджанова.

За її даними, знижки на спортивні товари можуть сягати 50%, тоді як на електроніку вони значно скромніші в Україні, ніж в тих же Сполучених Штатах.

«Це не в збиток, але, можливо, по собівартості. Це набагато вигідніше, ніж продукт буде залежуватися або чекати свого покупця», – пояснює піарниця. Таким чином, переконана вона, кожна торгівельна мережа сама визначає своє ставлення до «Чорної п’ятниці» – як до маркетингового ходу чи реальної нагоди стимулювати продажі.

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