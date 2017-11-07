В Україні за рік подорожчало все, окрім сезонних продуктів – моніторинг Радіо Свобода

Від початку року в різних регіонах України подорожчала більшість основних продуктів харчування, а також для українців стали менш доступними транспорт і дозвілля, свідчить щомісячний моніторинг Радіо Свобода. Скільки коштують і наскільки змінилися ціни на хліб, молоко, яйця, олію, картоплю, м’ясо, цукор, бензин, квитки на проїзд і в кіно? Радіо Свобода відстежувало це впродовж року в Києві та у Сєвєродонецьку, а також в окупованому Донецьку та в анексованому Сімферополі.

Щомісяця Радіо Свобода обирає для моніторингу одні й ті ж продукти в одних і тих самих магазинах. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари з середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом.

Київ

В українській столиці від початку року найбільше подорожчали хліб – на 46%, свинина – на 41%, квиток до кінотеатру – на 44%, та проїзд у громадському транспорті – на третину. Так, свинину з тазостегнової частини можна купити за 122 гривні 25 копійок, порізаний півкілограмовий батон – за 10 гривень 60 копійок, а сходити до кінотеатру на вихідні – за 110-120 гривень. Причому ціна свинини сягнула піку в жовтні, і за останній місяць навіть трохи зменшилася. Вартість проїзду в київських тролейбусах, автобусах і трамваях підвищили в липні із 3 до 4 гривень, і з того часу вона є незмінною.

Також за рік подорожчали курячі яйця (на 12%, майже до 30 гривень за десяток) і бензин (літр 95-го пального зріс у ціні майже на 12%, до 29 гривень). Вартість пального в столиці коливається переважно синхронно з доларом: у весь рік 95-й бензин коштував у межах 0,97 до 1,08 долара за літр.

При цьому одразу декілька важливих продуктів харчування помітно дешевшають: наприклад, соняшникова олія, яка від початку року дорожчала, втратила у ціні восени, і нині коштує 29 гривень 40 копійок за літр, тобто на 5% дешевше, ніж на початку року. Зазвичай соняшник збирають і переробляють восени, і падіння ціни може бути викликане саме цим. Також від початку року суттєво дешевшими стали цукор (на 7%, нині коштує близько 15 гривень за кілограм), молоко (на 4,5%, нинішня ціна – приблизно 18 гривень за літр) і картопля (подешевшала на 18%, до 4 гривень 25 копійок за кілограм). Найдорожчою картопля була у травні-липні, до початку масового збору її врожаю.

Загалом здешевлення частини продуктів у київських супермаркетах виглядає як сезонне (збір врожаю та заготівлі кормів для худоби), однак цей чинник не вплинув на вартість хліба, який, навпаки, став лідером за зростанням ціни.

Сєвєродонецьк

У місті Сєвєродонецьк, яке нині є адміністративним центром Луганщини після окупації частини Донбасу, цінові тенденції в цілому – такі ж самі, як у Києві. Тут зовсім не відрізняється від столичної ціна соняшникової олії та цукру. При цьому ціни на картоплю є не набагато вищими, а на 95-й бензин – ненабагато нижчими, ніж у Києві.

Найбільше за 2017 рік у Сєвєродонецьку подорожчали свинина – на 28%, до 110 гривень за кілограм, молоко – на 38%, до 22 гривень 75 копійок за літр та хліб – на 23,6%, до 12 гривень 30 копійок за хлібину. Також бензин А-95 подорожчав до 28 гривень 50 копійок за літр, або на 12% від початку року.

Піти до кіно в Сєвєродонецьку за рік стало дорожче, білет на вечірній сеанс у вихідні коштує 70 гривень з людини, тобто на 40% дорожче, ніж у січні. Проте в місті не змінилася вартість проїзду в громадському транспорті: дві гривні, як і на початку року.

Між тим, як і в Києві, тут подешевшали від початку року картопля (на 4%, до 5 гривень за кілограм), цукор (на 6,5%, до 14 гривень 90 копійок за кілограм) та соняшникова олія (на 2%, або до 29 гривень 40 копійок за літр). Прикметно, що аналогічні продукти набагато більше втратили в ціні в Києві, ніж в адміністративному центрі Луганщини.

Сімферополь

У адміністративному центрі анексованого Росією Криму за рік залишилися незмінними вартість проїзду в міському транспорті (13 російських рублів), похід у кіно на вихідних (200 рублів з людини за сеанс), а на полицях магазинів – ціна картоплі (22 рублі за кілограм).

Проте від початку року в Сімферополі виросли в ціні свинина (на 2,5%, до 335 рублів за кілограм), олія (на 5,4%, до 98 рублів за літр) та пальне (на 3,4% або до 42 рублів 90 копійок за один літр бензину А-95).

При цьому в адміністративному центрі анексованого півострова з початку року подешевшали деякі продукти, серед яких цукор (на 24%, до 36 рублів 50 копійок за кілограм), хліб (на 13%, і нині хлібина коштує близько 17 рублів), молоко (на 36%, до 53 рублів за літр) та яйця (на 29%, або до 55 рублів за десяток). Проте два останні продукти були найдешевшими у жовтні, а нині досить швидко дорожчають: за місяць літр молока набрав у ціні 36%, а десяток яєць подорожчав на 12%.

Як свідчить моніторинг Радіо Свобода, за минулий рік у Криму хліб, яйця, молоко та деякі інші продукти різко коливалися в ціні: то зростали, то падали в різні місяці.

Донецьк

В українському місті Донецьку, яке нині контролюють підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР», удвічі подорожчав квиток у кіно: один сеанс у вихідні тепер обійдеться у 200 російських рублів з людини, тоді як у січні 2017 року до кіно можна було піти за 100 рублів.

У донецьких супермаркетах подорожчали свинина (за рік – на 7%, до 300 рублів за кілограм), картопля (на 14,7% або до 19 рублів 50 копійок за кілограм) та хліб (на 3,3%, до 15 рублів 50 копійок за кілограм).

При цьому від початку року помітно дешевшають цукор – на 33%, олія – на 13% та яйця – на 8%.

Трохи подешевшали з січня 95-й бензин – на один рубль за літр, та молоко – на 4,6% за рік, нині літр бензину в Донецьку коштує 44 рублі, літр молока – 35 рублів.

Незмінним у найбільшому окупованому місті Донбасу залишається тільки проїзд у міському транспорті – він , як і на початку року, коштує три російські рублі.

​Де дорожче?

Якщо перерахувати ціни у містах в еквіваленті до місцевого курсу долара, то станом на початок листопада найбільш дорогим з-поміж чотирьох міст, охоплених моніторингом, буде анексований Сімферополь: тут найдорожчими виявилися картопля, молоко, цукор, олія, м’ясо та проїзд у громадському транспорті.

Наближається до нього за цінами Київ. Українська столиця, де рівень доходів громадян є найвищим у державі, найдорожчими виявилися бензин А-95, хліб, яйця та похід у кіно на вихідні. За частиною цін Київ посідає другу сходинку після Сімферополя. Проте тут на полицях магазинів чи не найдешевша в Україні картопля.

Окупований Донецьк демонструє в цілому найнижчі ціни з-поміж міст, охоплених моніторингом: ця тенденція виявилася лише восени. У листопаді тут найдешевшими (у перерахунку на долар) є хліб, молоко, цукор, олія, яйця, бензин та квиток на міський автобус.

Другим за дешевизною споживчих товарів та послуг є Сєвєродонецьк: тут найдешевше коштують яйця (ціна така сама, як і в Донецьку) та м’ясо. А також тут найдешевше з усіх чотирьох міст обходиться похід до кінотеатру.