Сімферополь – найдорожче місто України, Київ наступає на п’яти

Наскільки змінилися ціни на хліб, молоко, яйця, соняшникову олію, картоплю, м’ясо, цукор, бензин, квитки на проїзд і в кіно за останній місяць? Радіо Свобода проводить регулярний моніторинг. Ціни відстежують у Києві та у Сєвєродонецьку, а також в окупованому Донецьку та в анексованому Сімферополі. Місяць до місяця значно ціни на продукти харчування не змінилися. Подорожчали яйця, а ось картопля стала доступнішою.

Щомісяця Радіо Свобода обирає для моніторингу одні й ті ж продукти в одних і тих самих магазинах. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари з середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом.

Київ

Із початку осені в Києві ціни на більшість основних позицій істотно не змінилися. Подорожчали на 3 гривні яйця, тепер за десяток треба заплатити майже 30 гривень. Виробники виправдовують це подорожчанням кормів. А ось картопля, навпаки, подешевшала, мабуть, настав сезон «другого хліба». Кілограм картоплі в Києві подешевшав майже на півтори гривні і коштує близько п’яти. Найчастіше в торгових мережах оголошують акції на цукор. Його можна купити за 15,90 – це на півтори гривні дешевше, ніж на початку вересня. Ціни на хліб, м’ясо, олію соняшникову, молоко не змінилися.

Ціни на квиток у громадському транспорті та в кіно не змінилися. А ось високооктановий 95-й бензин за місяць подорожчав на 5,5% і коштує зараз майже 29 гривень за літр. Долар почав потроху зростати і подорожчав за місяць на 87 копійок. Станом на 5 жовтня курс НБУ становив 27,13 гривні за один долар США.

Сєвєродонецьк

У місті Сєвєродонецьку, яке наразі є адміністративним центром звільненої частини Луганщини, динаміка цін дещо відрізняється від київської, деякі товари подешевшали. Цифри на цінниках магазинів нині є дещо меншими, ніж у столиці.

Помітним для Сєвєродонецька є здешевлення ошийка свинини з 145 до 126 гривень за кілограм. На це міг вплинути початок сезону різання тварин. На 8% подешевшав цукор і коштує 15,9 гривні за кілограм. Також подешевшала картопля з 7 до 5,4 гривні. Значно, майже на 20%, подешевшали яйця. Тепер десяток коштує 20,9 гривні. Ціна на соняшникову олію, молоко, хліб практично не змінилися.

Бензин на заправних станціях у Сєвєродонецьку подорожчав приблизно на 5%, літр 95-го коштує 27,8 гривні. Але це більш ніж на гривню дешевше, ніж у столиці. Ціни на квиток у громадському транспорті та в кіно не змінилися. Квиток на тролейбус коштує 2 гривні, квиток у кіно – 50 гривень.

Сімферополь

Ціни в Сімферополі, адміністративному центрі анексованого Криму, ми наводимо в російських рублях. Якщо порівнювати гривню і рубль у доларовому еквіваленті, то курс приблизно 1 до 2. За останній місяць подешевшали деякі продукти харчування, аналітики пов’язують цю тенденцію із закінченням курортного сезону. Наприклад, із 53 до 46 рублів подешевшав кілограм цукру, з 43 до 39 рублів літр молока, з 54 до 50 рублів десяток яєць. Також у Сімферополі подешевшала свинина. Однак навіть після падіння ціни м’ясо в окупованому Криму дорожче, ніж на материковій Україні, приблизно на 8%.

Ціна на кілограм картоплі і буханець хліба практично не змінилася і склала 21 і 16,90 рублів відповідно. За останній місяць на 2 рублі подешевшав долар, курс за нього склав 57 рублів. Ціна за проїзд у міському транспорті і на квиток у кінотеатр не змінилися. Квиток на тролейбус коштує 13, у кінотеатр — 200 рублів.

Донецьк

У Донецьку, який контролюють підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» і де теж запровадили російські рублі, на 15% подорожчала свинина. Кілограм коштує 320 рублів. Подешевшало приблизно на чверть молоко, літр коштує 30 рублів. Кілограм картоплі коштує 16, а батон хліба 15 рублів – ціна на ці продукти практично не змінилася. Залишається велика розбіжність цін на яйця. Десяток коштує від 35 до 50 рублів. Цукор від 31 до 35 рублів – ціна також не змінилася.

У Донецьку за останній місяць не змінилися ціни на проїзд, бензин і квитки в кіно. Квиток на тролейбус коштує 3 рублі, на маршрутку 8 рублів, літр 95-го бензину коштує 44 рублі, квиток на вечірній сеанс у кіно 150–180 рублів.

Де дорожче?

Якщо перерахувати ціни в містах в еквіваленті до місцевого курсу долара, то найдорожчим містом, із точки зору цін на товари та послуги, упродовж року є і залишається анексований Сімферополь. У Сімферополі найдорожчими в Україні є м’ясо, соняшникова олія, цукор, картопля та проїзд у громадському транспорті.

Київ має другі в Україні за величиною ціни на більшість продуктів і послуг: на м’ясо, олію, яйця, хліб та на проїзд у міському транспорті. Найдорожчим у Києві є квиток до кінотеатру: 4 долари 19 центів, а також бензин: він тут коштує один долар і сім центів.

Найдешевше пальне – в Сімферополі та Донецьку: 0,75 долара за літр А-95.

Хліб і молоко є найдорожчими у Сєвєродонецьку, однак там найдешевше м’ясо.

Найнижчі ціни в доларовому еквіваленті на хліб, цукор, молоко, яйця, масло, а також на проїзд у транспорті в Донецьку.

У цілому за рівнем цін на продукти та послуги, включені до моніторингу, найдешевшими є Донецьк та Сєвєродонецьк.