Ми вже не живемо в країні з низькими цінами – Дорошенко

Зростання цін на хліб, м’ясо та інші харчові продукти пов’язане не тільки з низьким врожаєм, а й зі збільшенням експорту з України та змінами в оподаткуванні аграріїв, вважають фахівці. В ефірі Радіо Свобода експерти також озвучили прогноз, що ціни на вітчизняні та імпортні харчі незабаром вирівняються.

За даними заступника голови громадської організації «Аграрна рада» Дениса Марчука, з 23 продуктів соціального кошика протягом цього року подорожчали 13-14 позицій. Він пояснює це як внутрішніми, так і зовнішніми факторами:

Порівняно з минулим роком, коли тонна зерна коштувала порядка 164-167 доларів, то сьогодні цінова політика коливається від 183 до 187 доларів

«Цього року ми зібрали на порядок менше зернових, але для забезпечення внутрішньої безпеки, щоб українці були захищені, його є вдосталь. Але якщо говорити про цінову політику того зерна, яке ми зібрали, то порівняно з минулим роком, коли тонна зерна коштувала порядка 164-167 доларів, то сьогодні цінова політика коливається від 183 до 187 доларів», – розповідає Марчук.

Крім того, додає він, у собівартість зокрема хліба закладається також ціна на пально-мастильні матеріали, які впливають на логістичні видатки. Як наслідок, лише за другу половину серпня білий та житній хліб подорожчали на 50 копійок. За прогнозами Марчука, ріст цін на ці продукти може продовжитись.

Генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко звертає увагу на те, що вартість продуктів харчування в Україні поступово вирівнюється з європейськими.

Ми живемо в країні, де свинину можна купити за такою ж вартістю, що й в сусідніх країнах: в Польщі, країнах Балтії

«Ми вже не живемо в країні з низькими цінами, до яких звикли. Ми живемо в країні, де свинину можна купити за такою ж вартістю, що й в сусідніх країнах: в Польщі, країнах Балтії», – констатує він. Одна з основних причин, на його думку – інтеграція України в світову економіку та пожвавлення експорту.

«Для нас відкритий експорт буквально в будь-яку країну світу, тому будь-який виробник, навіть невеликий, обирає для себе, куди продати – на внутрішньому ринку, в сусідньому районі, або вивезти в країну Європи, на Близький Схід чи в Азію».

Нещодавно прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував зниження ціни на м’ясо в найближчі декілька тижнів. Олексій Дорошенко скептично ставиться до такої заяви:

«Якщо ми імпортуємо і яловичину, і свинину, тут ми імпортозалежні, то питання: яким чином ми можемо знизити ціну всередині країни?», – заперечує він.

Натомість Дорошенко вказує на те, що останніми роками українці скорочують споживання практично всіх продуктів, включаючи навіть соціальні сорти хліба. Як наслідок, пояснює він, виробники орієнтуються на експорт, аби збути надлишок виробництва.

Головний редактор аграрного інформаційного агентства «Агравері» Наталія Гузенко вважає подорожчання хліба цілком об’єктивним:

«Цьогоріч була посуха, по багатьох областях і багатьох культурах реально врожай гірший. Тож зерна буде менше, а вивозити його все одно будуть. Відповідно, ціни на внутрішньому ринку підтягуватимуться до цін на зовнішніх, а у світі ціни на збіжжя зростають».

Як наслідок, каже Гузенко, подорожчає й фураж, а отже – м’ясо. Крім того, зростання цін на окремі сорти м’яса зумовлене передусім активізацією експорту:

Найбільше подорожчало філе – експортний продукт. На нього знайшли покупців за кордоном

«У випадку із курятиною по ціні сильно б’є експорт. Тому що найбільше подорожчало філе – експортний продукт. На нього знайшли покупців за кордоном, то навіщо його продавати задешево в Україні?»

Між тим, опитані Радіо Свобода кияни в абсолютній більшості розповідають, що вже відчули зростання цін на продукти:

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик вбачає причину росту цін в нещодавніх змінах в системі оподаткування аграріїв:

Скасування спеціального режиму ПДВ вплинуло на дефіцит певних продуктів і здорожчання продуктів харчування

«Зміна системи оподаткування, яка відбулася з січня 2017 року, в першу чергу скасування спеціального режиму ПДВ, вплинула на дефіцит певних продуктів і здорожчання продуктів харчування в Україні. Ми, власне, це прогнозували з 2014 та 2015 року, говорили про те, що ціни будуть рости», – згадує він.

При цьому Скоцик впевнений, що запровадження вільного ринку землі ніяк не вплине на ціноутворення для продуктів харчування. Воно, на його думку, в першу чергу прив’язане до загального економічного становища в країні, податкових умов та купівельної спроможності населення.

Подорожчання м’яса Денис Марчук пов’язує в першу чергу з дефіцитом поголів’я тварин, яке нездатне задовольнити попит, та попитом на експортному ринку.

«Внутрішній фактор, який завдав збитків домашнім господарствам – це африканська чума. Бачимо фактично масове скорочення поголів’я свиней. Свиноматочне поголів’я скоротилося на 29%», – додає він.

Олексій Дорошенко прогнозує, що цінові стрибки припиняться вже наприкінці 2017 року, а потім фактори, які формують ціни на продукти, будуть обмежуватись коливаннями валюти та світовим коливанням цін. В разі ж дефіциту вітчизняних продуктів, вважає він, їх можна буде замінити імпортними без відчутного розриву в цінах.

«Європейські продукти якісні, наші – смачніші, – окреслює різницю експерт. – В 2018 році ми будемо бачити ріст частки імпорту з абсолютно різних країн».

Доршенко сподівається, що з наступного року рівень життя українців дещо зросте, і матиме більше сенсу говорити не про ріст цін, а про ріст заробітних плат.

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