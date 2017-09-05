Будемо їсти польську картоплю і турецькі помідори – економіст

Підвищення цін на продукти, зокрема овочі «борщового набору», мають як сезонний характер, так і об'єктивні передумови, пояснюють фахівці. Через нього, за їхніми спостереженнями, українці не тільки їдять менше калорій, ніж європейці, й змушені будуть більше імпортувати цієї зими.

Ціни на продукти цьогорічного врожаю почали зростати ще у серпні, вважає економіст, генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. Із набору соціальних продуктів харчування подорожчало понад 60%. У вересні ціни продовжать зростати. І перш за все це торкнеться овочів із «борщового набору», вони можуть подорожчати на 20%. Також зросли ціни на всі види м’яса, які продовжать потроху зростати. Варто очікувати збільшення цін на молоко – на 50-70 копійок за літр – і на сир – на 3-4 гривень за кілограм. Хліб теж подорожчає, але не набагато, за прогнозами експерта.

Можливо, лідером подорожчання стане картопля. Це найбільш дешевий продукт і буде витісняти всі інші

«Можливо, лідером подорожчання стане картопля, адже вона менше за всіх зросла в ціні за останній рік, і все ж таки це найдешевша культура в нашому раціоні. Її ціна складає близько 7 гривень за кілограм. Це найбільш дешевий продукт і, швидше за все, буде собою витісняти всі інші у міру того, як дохід в багатьох родинах знижується», – вважає економіст.

При цьому ріст цін на овочі, на думку Дорошенка, зумовлений об’єктивними природними чинниками.

Із цим погоджується виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він також зазначає, що ціни в Україні прив’язані до цін на ринках в сусідніх європейських країнах. Це, на думку економіста, може зумовити ріст частки імпортної городини на українському ринку.

Як тільки ціна перевалить за середньоєвропейську і стане вигідним імпорт з Польщі, Болгарії, Румунії, сюди автоматично потече той продукт

«Як тільки в нас ціна перевалить за середньоєвропейську і стане вигідним імпорт з тієї ж Польщі, Болгарії, Румунії, сюди автоматично потече той продукт. Будемо їсти, вибачаюсь, картоплю польську і помідори турецькі», – каже він, хоча додає, що зростання цін до рівня європейських не означає аналогічного рівня доходів. У зв’язку з цим українці насправді їдять менш поживні харчі, ніж європейці, зауважує Пендзин із посиланням на дослідження Економічного дискусійного клубу.

Середньодобове отримання кілокалорій європейцями становить 3500 калорій на добу. Німці з'їдають 3800-3900 кілокалорій. Українець – 2800 кілокалорій

«Середньодобове отримання кілокалорій європейцями становить 3500 калорій на добу. Німці з'їдають 3800-3900 кілокалорій. Українець – 2800 кілокалорій. Наша структура харчування повністю пристосовується до фактичних доходів, які ми маємо. Доходів мало – переходимо на «порожню» їжу», – констатує експерт.

Керівниця інформаційного центру для аграріїв «Інфо Шувар» Тетяна Гетьман додає ще одну причину, з якої взимку українці їстимуть імпортні овочі та фрукти – брак власних тепличних господарств.

Лише одне господарство вирощує взимку перець в Україні. В умовах України це надто дорогий бізнес

«Якщо брати по категоріях: лише одне господарство вирощує взимку перець в Україні, в зимових теплицях. Одне господарство займається вирощуванням томатів і огірків на досвічуванні. Тому що сьогодні в умовах України це надто дорогий бізнес. Враховуючи те, що наша країна відкрита в контексті міжнародної торгівлі, відповідно, саме в цей період ми починаємо імпортувати цю продукцію з Туреччини», – пояснює вона. Крім того, зауважує Гетьман, на ріст турецького імпорту впливає ембарго на турецькі томати в Росії. Через нього Туреччина змушена шукати інші ринки збуту.

Щодо овочів «борщового набору» Гетьман припускає, що Україна могла б забезпечити себе цими продуктами, адже має достатньо овочевих та фруктових сховищ для зберігання.

Цього сезону, по-перше, не дуже сприятливі погодні умови для врожаю, по-друге, скорочення виробничої площі

«Але цього сезону, по-перше, не дуже сприятливі погодні умови для врожаю, по-друге, скорочення виробничої площі. По яблуках теж зниження виробництва, за різними оцінками, від 10 до 20%. Тому, швидше за все, яблука ми теж почнемо імпортувати», – констатує вона.

Експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук зазначає, що в зростанні цін восени немає нічого незвичайного, це відбувається щороку. До того ж, за його словами, інфляція перебуває в межах запланованої норми і складе до 12% на кінець року.

«Зарплати для працюючих однозначно зростають суттєво швидше, ніж інфляція, яка суттєво менша, ніж була в 2015 році. Що стосується пенсій, то ініціативи по їхньому підвищенню трошки відстають», – ділиться спостереженнями він.

Олег Пендзин доповнює, що в контексті імпорту велику роль відіграє курс гривні до долара. Він нагадує, що в бюджет 2017 року був закладений прогнозований курс 27,2 гривні за долар.

«Сьогодні курс 25 «з хвостиком» – 26 гривень. Якщо подивимося, наскільки має піднятися курс, щоб середній був 27,2, то, напевно, це буде десь 28 гривень», – рахує він. Якщо так і станеться, застерігає економіст, купівельна спроможність українців щодо імпортних продуктів додатково знизиться.

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