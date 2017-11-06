Шопінг в окупованому Донецьку: дешева горілка і дороге м’ясо​ 

Як виглядає шопінг в окупації? «Донбас.Реалії» проінспектували ринки і супермаркети Донецька. І з’ясовували у місцевих жителів, чи вистачає їм пенсій і зарплат, які вони отримують на непідконтрольній Україні території. На чому економлять жителі окупованого Донецька та звідки на непідконтрольну частину Донбасу завозять м’ясо, овочі і спиртне? Відповіді – у матеріалі «Донбас.Реалії».

На донецькому ринку, утім, як і на будь-якому іншому, ніде проштовхнутися. Однак багато місцевих кажуть: приходять на ринок як до музею, щоб подивитися на продукти. Людям похилого віку найскладніше. Вони скаржаться, що пенсії невеликі, вистачає лише на комунальні послуги та їжу.

«Молочку [купую] часто, рибу – рідко. М’ясо – раз на місяць», – каже пенсіонер на донецькому ринку.

Однак деякі жителі Донецька зізнаються, що на продукти витрачають лише половину зарплати.

«У мене нормальна зарплата, я можу собі дозволити і м’ясо, і рибу», – стверджує донеччанка.

Сир і масло на донецькому ринку

Інші зізнаються: все одно витрачають на їжу майже все зароблене. Можуть собі дозволити купувати молочні продукти майже щодня.

У перерахунку на українські гривні, на донецькому ринку сир можна знайти за 136 гривень, а середня ціна на вершкове масло – від 70 до 130 гривень. На десяток яєць донеччани можуть витратити до двадцяти гривень.

З огляду на ціни на продукти, власники городів і дачних ділянок особливо радіють. Вони забезпечені фруктами і овочами з власного городу і не витрачають гроші на деякі з продуктів на ринку.

Зокрема, середні ціни у гривневому еквіваленті на товари з городу на донецькому ринку:

яблука – 50-80 рублів (≈ 20-32 гривні),

капуста – 10 рублів (≈ 4 гривні),

ріпчаста цибуля – 18 рублів ( ≈ 7 гривень),

морква – 20 рублів (≈ 8 гривень),

огірки – 80-100 рублів (≈ 30-40 гривень),

помідори – від 100 рублів (≈ 40 гривень).

Ватажок бойовиків: із «ДНР» – «на експорт»

Напередодні зими про врожай в окупації відзвітував особисто «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» Олескандр Тимофеєв.

А ватажок бойовиків Олександр Захарченко давно переконує: місцеве сільське господарство буде працювати «на експорт».

«Сербія, Європа. Ну, все це буде наше. Яблука будуть. Клімат ідеально підходить для вирощування саме якраз цих яблунь», – запевняє Захарченко.

Режим економії?

Незважаючи на запевнення місцевої «верхівки», багато донеччан розповідають: перейшли до режиму економії, але як не намагаються, за один похід на ринок залишають тут чимало грошей.

«Я витратила близько 800 рублів (приблизно 370 гривень – ред.). Базовий набір: яйця, крупи, макарони і курка», – розповідає місцева жителька після походу на ринок.

Що ж до м’яса, то найдешевша тут саме курятина. Найдорожча – телятина.

Свинина – від 300 рублів ( ≈ 120 гривень).

Сало – від 200 рублів ( ≈ 80 гривень).

Телятина – від 330 рублів ( ≈ 130 гривень).

Курятина: гомілка – 110 рублів ( ≈ 40 гривень),

крило – 95 рублів ( ≈ 40 гривень).

Багатьом м’ясо не по кишені, тож його замінюють рибою. Місцеві жителі кажуть, що можуть собі дозволити лише недорогі сорти, на кшталт хека або мінтая.

«Зроблено в «ДНР»



Дізнатися про хроніки життя окупованої частини Донбасу можна й з відео на YouTube. Місцеві та заїжджі блогери з Росії знімають ролики про те, як живе начебто «успішна територія» під прапорами бойовиків.

Один із російських гостей окупованого Донецька знайшов там копію російської мережі супермаркетів «П’ятірочка», до якої додали дві цифри та назвали «Сімка».

Всередині супермаркету полиці аж ніяк не порожні – чимало продуктів там з поміткою «Зроблено в «ДНР». Зокрема, макарони та пиво, зауважує тревел-блогер з Росії Михайло Ронкаінен. На полицях супермаркету блогер виявив не тільки місцеву продукцію.

«Жигулі» ще роблять в «ДНР»? Так. «ДНРівські» «Жигулі» за 47 рублів (приблизно 19 гривень – ред.). От «Кока-кола» – цікаво з України чи з Росії? З України, уявляєте! «Пепсі» теж українське», – ділиться враженнями у своєму відеоблозі росіянин Михайло Ронкаінен.

Найбільш багатий асортимент продукції власного виробництва у супермаркеті в окупованому Донецьку – горілка, зауважує блогер. Півлітра «вітчизняної» горілки там коштує менше ніж 40 гривень.

Підготовка до зимового сезону

Напередодні зими виникає чергова проблема: на який кошт купити теплий одяг і взуття. Завітавши на донецький речовий ринок, журналісти програми «Донбас.Реалії» мали змогу впевнитися, що там покупців менше, ніж на продуктовому.

Тут донеччанам пропонують:

зимові черевики – 2 тисячі 280 рублів ( ≈ 900 гривень),

чоботи «уггі» – 980 рублів (≈ 400 гривень),

теплі светри – 1050 рублів (≈ 420 гривень),

пуховики – від 1000 рублів (≈ 400 гривень).

На запитання: «Як часто ви купуєте одяг та взуття», більшість опитаних зізнаються, що оновлюють гардероб нечасто.

«Дуже рідко. Чи не заробляємо зараз».

«Тільки, коли виникає потреба. Грошей на це немає».

«Леді «ДНР»

Якщо мирні жителі окупованої частини Донбасу економлять на найнеобхіднішому, керівництво угруповання «ДНР» продовжує влаштовувати свята. Зокрема, проводять конкурси краси. Між бургерною та магазинами, прямо в холі торгово-розважального центру сидить «журі конкурсу» – бойовики угруповання «ДНР». Їм вистачає і хліба, і видовищ.

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