Міжнародний благодійний захід на підтримку України відбувся в Ірландії

В Ірландії 2 лютого відбувся благодійний захід на підтримку України «Незламна Україна: ціна свободи» за участі більш як 300 політиків, науковців, журналістів з Ірландії та інших європейських країн.

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода керівник Асоціації українців в Ірландії (ця організація виступила ініціаторкою проведення заходу) Микола Круцик, мета заходу – «донести правду» про результати збройної агресії Росії проти України, зокрема, про порушення прав людини на окупованій частині Донбасу та в анексованому Криму.

«Україна заплатила і платить велику ціну за збереження своєї незалежності і територіальної цілісності: учасники заходу, які приїхали з України, навели цифри загиблих і поранених, втрати серед військових і мирного населення, правду про полонених, вимушених переселенців та зниклих безвісти», – повідомив Круцик.

Серед тих, хто представляє Україну – режисерка документального фільму «Неzламні» Ольга Волинська й одна з героїнь стрічки Ірина Довгань, матері військовополонених Алла Макух та Олена Сугак.

Як відзначив Круцик, нинішній благодійний захід є першою акцією, яку організували представники української діаспори. Усі зібрані на ньому кошти будуть спрямовані на підтримку й допомогу сім'ям полонених і загиблих під час російської військової агресії в Україні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.