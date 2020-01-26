Волонтерські проєкти українців Ірландії: розповідь активіста

Ініціатива проведення всесвітньої акції «Об'єднані прапором», проведення виставки художніх робіт ветеранів російсько-української війни – ці та інші акції, спрямовані на підтримку України, організували активісти Асоціації українців у Республіці Ірландія. Це громадська організація, яка об’єднує місцевих українців та яка не дозволяє ірландським політикам, інтелектуалам, пересічним жителям країни забувати про існування держави України та її проблем, каже керівник асоціації Микола Круцик в інтерв'ю для Радіо Свобода.

– Асоціація українців в Республіці Ірландія – це громадське об'єднання українців, які проживають в Ірландії. Асоціація заснована в липні 2008 року, це результат доволі кропіткої роботи ініціативної групи. Я нещодавно з’ясував, що наша асоціація на сьогодні є найбільшим представницьким органом громадян України та населення українського походження в Ірландії.

– Якими є, сказати б, статутні завдання організації?

– Серед наших завдань – об'єднання, підтримка та просування інтересів української громади перед народом та урядом Ірландії, а також України. Асоціація об’єднує українців, визначає та вирішує освітні та культурні потреби українців в Ірландії. Водночас ми завдяки контактам серед ірландських політиків, науковців, журналістів розповідаємо про Україну, її болі та проблеми.

До того ж, в Україні триває війна і ми, як можемо, підтримуємо наших захисників і тих, хто потребує допомоги. На свята колядували – загалом близько півтори тисячі євро назбирали: частину передаємо на потреби армійців, частину – до одного з дитячих будинків.

– Які ініціативи асоціації ви би відзначили?

– Насамперед, у 2017 році ми розпочали всесвітню акцію «Об’єднані прапором», котра упродовж трьох років об’єднала українські громади більш як з 30 країн світу. Так, 2018 року два національні прапори України у рамках цієї акції «відвідали» понад 20 країн світу – країни Північної та Південної Америки, Європи, Балканського півострова та Балтії, Близького Сходу, а також Австралію та Японію. У кожній з держав на прапорах писали побажання Україні представники українських громад. У День державного прапора України, 23 серпня, обидва прапори-мандрівники «зустрілись» у Києві, щоб взяти участь у пошануванні національного стягу.

2018 року асоціація провела виставку ветеранів російсько-української війни «Стежками війни»: ірландці змогли побачити творчість українських бійців – учасників російсько-української війни, а відтак дізнатися правду про російську військову агресію в Україні.

– Чи ви вже «розпланували» діяльність асоціації на цей новий рік?

– Так. 2 лютого ми проводимо акцію «Незламна Україна: ціна свободи», мета якої – донести правду про суть і наслідки збройної агресії Росії проти України за п'ять років війни. Адже, хоча війна триває, про це вже можна говорити: наприклад, про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму, втрати серед українських військових та цивільного населення, про політв’язнів-українців у російських в’язницях.

Це перший подібний благодійний захід на підтримку України за кордоном, який власними силами організувала українська громада



Ми запросили близько трьохсот публічних осіб, і то не лише з Ірландії, щоб вони почули, яку ціну заплатила Україна за збереження незалежності та територіальної цілісності. Про це учасники конференції почують від «кіборга», нині заступника міністра у справах ветеранів Олександра Терещенка, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, колишньої полоненої «ДНР» Ірини Довгань та матерів військовополонених.

Усі вони запрошені до участі у нашому заході і надали свою згоду. Знаєте, це перший подібний благодійний захід на підтримку України за кордоном, який власними силами організувала українська громада.