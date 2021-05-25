Держсекретар США прибув до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва, це сталося після припинення вогню в Смузі Гази.

Блінкен заявляв перед початком близькосхідного турне, що його поїздка має на меті підтримати «зусилля щодо зміцнення» режиму припинення вогню.

Держсекретар у період до 27 травня спершу матиме переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, а згодом вирушить до Єгипту та Йорданії.

Перед прибуттям Блінкена ізраїльська влада заявила, що вперше від часу початку 10 травня бойових дій дозволила постачання до Смуги Гази палива, ліків та харчів, призначених для приватного сектора.

Унаслідок бойових дій у травні загинули понад 250 людей, переважно палестинців, також у Смузі Гази є значні руйнування об’єктів, значна частина яких, за даними Ізраїлю, належали до інфраструктури бойовиків угруповання «Хамас».

Під час своєї поїздки Блінкен ще раз підтвердить «відданість США безпеці Ізраїлю» і «продовжить зусилля нашої адміністрації з відновлення зв’язків із палестинським народом… після багаторічного нехтування (цієї теми адміністрацією президента Трампа – ред.)», заявив президент США Джо Байден.

У заяві Байдена також вказано, що Вашингтон брав участь у «непублічній інтенсивній дипломатії», щоб домогтися припинення вогню між Ізраїлем та «Хамасом» за посередництва Єгипту.