Зеленський нагородив Блінкена орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський в перебігу зустрічі з Ентоні Блінкеном у четвер в Києві нагродив держсекретаря США орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Під час зустрічі президент вручив Ентоні Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна США за «велику підтримку, яку ми відчуваємо щодня».

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого неоголошеного візиту в Україну 8 серпня підтвердив рішення Вашингтона про 675 млн дол нового пакету військової допомоги Україні та намір виділити додаткові 2,2 млрд дол у вигляді довгострокових інвестицій для зміцнення безпеки України та ще 18-ти країн Центральної і Східної Європи, «потенційно схильних до ризику майбутньої російської агресії».

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram також повідомив, що сьогодні Ентоні Блінкен відвідав понівечений військами РФ Ірпінь на Київщині.