Блінкен та Зеленський провели зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен провели у четвер зустріч у Києві в перебігу візиту американського посадовця до України.

«Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України вкотре демонструє лідерські позиції Сполучених Штатів у підтримці нашої країни та боротьби за свободу. Цінуємо важливу фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч», – сказав Володимир Зеленський.

У свою чергу, Ентоні Блінкен поінформував Зеленського про 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні, а саме додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США. Це, за словами, Блінкена, обладнання, яке українські сили зможуть ефективно використовувати для оборони своєї країни.

«Крім того, сьогодні ми також повідомимо Конгрес про наш намір надати додаткові 2,2 мільярди доларів США у вигляді довгострокових інвестицій у рамках іноземного військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, включно з багатьма нашими союзниками по НАТО, а також іншими регіональними партнерами з безпеки, потенційно схильних до ризику майбутньої російської агресії», – сказав Блінкен.

За його словами, разом з цими коштами загальна військова допомога США Україні за адміністрації Джо Байдена буде доведена до приблизно 15,2 млрд дол.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні у Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної, незалежної України», – цитує Блінкена сайт Держдепартаменту.

У Держдепартамені наголосили, що Сполучені Штати надають допомогу в галузі безпеки разом із союзниками та партнерами з більш ніж 50 країн, щоб підтримати оборону України – «можливості, які ми надаємо ретельно відкалібровані, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою».

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України 8 вересня не був анонсований жодною із сторін. У мережі раніше лише з’явилися фото із високопосадовцем у Києві. На деяких із цих фото Блінкен тримав на руках пса Патрона, який допомагає українським піротехнікам розміновувати території.