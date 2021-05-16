Блінкен розпочинає турне в Європу для участі в засіданні Арктичної ради, де зустрінеться з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен 16 травня розпочинає п’ятиденну поїздку в Данію, Ісландію та Гренландію, в перебігу якої візьме участь у засіданні Арктичної ради і проведе першу особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Блінкен почне свою поїздку з Копенгагена, де обговорить «боротьбу з кліматичною кризою». Як повідомили у Держдепартаменті, у Данії він підкреслить відданість США екологічним технологіям і збереженню екологічної стабільності в Арктиці перед поїздкою 17 травня в Рейк’явік (Ісландія) для зустрічей в рамках засідання Арктичної ради.

Якраз там він зустрінеться, в тому числі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, оскільки Росія перебирає на себе обов’язки голови Арктичної Ради на наступні два роки.

В ході зустрічі, запланованої на 20 травня, сторони обговорять «ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного», повідомило раніше МЗС Росії.

Арктична рада, що складається з восьми членів, проводитиме своє засідання в Рейк’явіку 19-20 травня. Там відзначать завершення дворічного головування Ісландії та 25-ту річницю створення групи.

Зустріч відбудеться на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою щодо низки питань, пов’язаних з нарощуванням російських військ на кордонах з Україною і в Криму, щодо звинуваченнь довкола недавніх кібератак на США тощо.

У квітневому звіті американської розвідки йдеться, що Москва прагне збільшити свій економічний вплив і військову присутність в Арктиці, скориставшись глобальним потеплінням на цей регіон. Зміна клімату відкрила колись неприступні водні шляхи в Арктиці, зокрема шлях як для судноплавства, так і для конфліктів між великими державами.

У своєму виступі минулого місяця Ентоні Блінкен попередив, що Росія «використовує цю зміну, щоб спробувати встановити контроль над новим простором», а також вказав на зростання присутності Китаю, який не є членом Арктичної ради.

Наприкінці свого турне Блінкен зробить зупинку в Гренландії для зустрічей з тамтешнім керівництвом.