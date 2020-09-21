Кримський блогер Мемедемінов звільнений з російського ув’язнення – адвокат

Цивільний журналіст, блогер і медіа-координатор громадянського руху «Кримська солідарність» Наріман Мемедемінов звільнений із колонії-поселення №8 в селищі Садковський Ростовської області Росії, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов.

«Вихід Нарімана затягнувся на кілька годин. Ми приїхали о 9-й ранку. Нарімана випустили тільки під обід. Наріман в хорошому настрої і в доброму гуморі. Потихеньку усвідомлює, що відбувається. Їдемо додому. Слава Богу, колонія позаду», – розповів Курбедінов.

Наріман Мемедемінов відбув увесь термін ув’язнення за звинуваченням в публічних закликах до терористичної діяльності. Зустрічати кримського блогера прибув також генеральний консул України Тарас Малишевський.

Раніше адвокат повідомляв, що оскаржив рішення Багаєвського райсуду Ростовської області Росії про відмову в умовно-достроковому звільненні Мемедемінова.

На початку червня Мемедемінова етапували в колонію-поселення №8 у селищі Садковський Ростовської області.

У жовтні 2019 року суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні. Захист Мемедемінова заявив про намір подати позов до Європейського суду з прав людини.

Низка українських правозахисних та медійних організацій закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.

Військовий апеляційний суд Власіхи Московської області 14 травня залишив у силі вирок кримському блогеру за звинуваченням в публічних закликах до терористичної діяльності.

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МЗС України висловило протест через рішення російського апеляційного суду.

Наріман Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет». Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів у 2013-2015 роках.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року відкрила провадження за статтями про «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «порушення недоторканності житла».