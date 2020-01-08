СБУ не має інформації про видачу блогера Ісаєва Азербайджану

Служба безпеки України не має інформації про видачу блогера Ельвіна Ісаєва Азербайджану, повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

Журналісти РС запитували, на якій підставі Україна передала Ісаєва.

«Інформація з порушених питань наразі відсутня», – відповіли в СБУ.

Державна міграційна служба Азербайджану повідомила 15 грудня, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею порушена справа проти блогера – влада Азербайджану не повідомляє.

Водночас Генеральна прокуратура України заявила, що не ухвалювала рішення про видачу Ісаєва Азербайджану.

Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, а пізніше суд у російському Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільгама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.