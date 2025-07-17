Bloomberg: три системних банки РФ можуть звернутися по допомогу до Центробанку

Три російські банки, які входять до списку системно значущих, розпочали обговорювати можливість звернення до Центробанку по фінансову допомогу, якщо якість їхніх кредитних портфелів далі погіршуватиметься.

Уже зараз якість кредитних портфелів частини великих російських банків гірша, ніж показує офіційна звітність, пише Bloomberg із посиланням на колишніх і чинних російських фінансистів, а також на підставі вивчених документів.

Обсяг допомоги, яка може бути потрібною банкам, залежить від зростання кількості поганих кредитів у їхніх портфелях у найближчий рік, заявили джерела видання. Вони зазначили, що дискусії на цю тему стають все більш актуальними в банківській галузі.

За офіційними даними, пише Bloomberg, російська банківська система перебуває у відносно доброму стані, а прибуток залишається стабільним навіть на тлі зростання обсягу проблемних кредитів за ключової ставки на рівні майже 20%.

Очільниця російського Центробанку Ельвіра Набіулліна в червні говорила, що побоювання з приводу банківської кризи в Росії не мають підстав, а також називала процеси, що відбуваються в економіці Росії, «виходом із перегріву».