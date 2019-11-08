Мільярдер Блумберг розмірковує про вступ у президентську гонку в США

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг може вступити в передвиборну кампанію в США як претендент на висування в президенти від Демократичної партії, повідомляють американські ЗМІ.

За даними The New York Times, Блумберг готується подати документи на участь у праймеріз демократів у штаті Алабама, де цього тижня спливає термін реєстрації кандидатів.

Крім того, напередодні Блумберг подзвонив низці демократів, з якими обговорив свою можливу участь у кампанії.

Речник Блумберга Говард Волфсон в інтерв’ю Reuters заявив, що у мільярдера є сумніви в здатності нинішніх претендентів на висунення від демократів перемогти Дональда Трампа на виборах наступного року.

При цьому радники Блумберга підкреслюють, що остаточного рішення він поки що не ухвалив.

Майклу Блумбергу зараз 77 років. Він тричі переобирався мером Нью-Йорка, причому двічі як кандидат від республіканців, а потім як незалежний.

Статки бізнесмена оцінюють більш ніж у 50 мільярдів доларів, він у списки найбагатших людей світу, які складає Forbes. Він – генеральний директор медіаконцерну Bloomberg, а також відомий громадською і благодійною діяльністю.

Блумберг неодноразово виступав з критикою президента США Дональда Трампа.

У 2016 році ЗМІ також повідомляли про те, що Блумберг обмірковує можливість вступу в передвиборчу кампанію – як кандидат від «третьої партії», який міг би запропонувати альтернативу Дональду Трампу і Гілларі Клінтон. Зрештою Блумберг повідомив, що не буде балотуватися, бо, на його думку, його участь у гонці тільки збільшила б шанси Трампа здобути перемогу в колегії виборників.

На висунення в президенти від демократів зараз претендує рекордна кількість кандидатів – в опитуваннях фігурують імена 17 осіб. Лідирує колишній віцепрезидент Джо Байден, від нього незначно відстають сенатори Елізабет Воррен і Берні Сандерс.