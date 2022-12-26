Німеччина: заарештований співробітник BND міг передавати РФ дані про Україну – ЗМІ

Росія, можливо, отримувала інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини (BND), якого днями заарештували за підозрою у державній зраді. Про це повідомляють німецькі телерадіокомпанії WDR та NDR.



За даними ЗМІ, співробітник BND Карстен Л. міг передавати Росії секретні доповіді з оцінкою становища на фронті. Повідомляється також, що підозрюваний, ймовірно, зазнавав шантажу. Генеральний прокурор ФРН та служба контррозвідки не коментують повідомлення преси.



Раніше BND поінформувала федеральну прокуратуру про підозру щодо шпигунства у власному відомстві. На даний момент ведеться розслідування. Карстен Л. був заарештований минулого тижня і зараз перебуває в СІЗО. Генеральний прокурор звинуватив його у державній зраді, зокрема, в тому, що підозрюваний у 2022 році розголошував державну таємницю, передаючи Росії секретну інформацію.

За оцінкою міністра юстиції ФРН Марка Бушманна, у разі підтвердження підозри йтиметься про важливий удар проти російської шпигунської мережі. Ще навесні Берлін вислав 40 російських громадян, які, як стверджують німецькі спецслужби, займалися розвідувальною діяльністю під дипломатичним прикриттям. Спецслужби ФРН переконані, що в Німеччині залишаються десятки російських шпигунів, проте випадки вербування безпосередньо співробітників німецьких спецслужб дуже рідкісні.