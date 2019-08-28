Затримання Богатирьової: все, що відомо на цей момент

Колишню міністерку охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту «Київ» (Жуляни) та передали поліцейським працівники Державної прикордонної служби увечері 27 серпня. Генеральна прокуратура України звинувачує ексчиновницю часів колишнього президента Віктора Януковича в корупції і вимагає взяти її під варту. Радіо Свобода зібрало інформацію, доступну наразі.

Раїса Богатирьова наразі має бути доставлена до Печерського районного суду для розгляду клопотання про її арешт – таку інформацію повідомили Радіо Свобода в пресслужбі прокуратури Києва.

«На цей час вона (Богатирьова – ред.) має бути доставлена до Печерського районного суду для розгляду клопотання про застосування щодо неї раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Буквально кілька хвилин тому прокуратура внесла відповідне клопотання, і очікуємо зараз автоматичного розподілу справ для того, щоб визначити суддю і час судового засідання», – сказала представниця пресслужби.

Вона додала, що визначення судді та часу засідання має відбутися в найближчі 1-1,5 години (станом на близько 12:30 дня 28 серпня). Досі, уточнює речниця прокуратури, Богатирьова перебуває під вартою як затримана особа.

ЗМІ повідомляли, що напередодні ексголові МОЗ не змогли обрати запобіжний захід, тому правоохоронці доставили її до суду після завершення робочого дня.

Адвокат Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв відмовився коментувати цю справу.

«В мене немає жодних коментарів із цього приводу», – сказав він Радіо Свобода у відповідь на запитання щодо своєї підзахисної.

Натомість новину про затримання своєї попередниці прокоментувала чинна виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона згадала, що їй розповідали про Богатирьову на початку її роботи в міністерстві.

«Мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій «комплекс кабінетів міністра», який виглядав як палац. Натомість інша частина міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами. Як усі мусили стояти струнко у коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або ж як у неї «професійно» займалися закупівлями ліків та вакцин», – пише Супрун.

На думку чиновниці, повернення Богатирьової до України, де вона не була з 2014 року, сигналізує про «початок нового етапу боротьби за здоров’я та безпеку українців».

Раїса Богатирьова була міністром охорони здоров’я двічі: з січня 1999-го до січня 2000 року, а також з лютого 2012-го до лютого 2014 року. Верховна Рада звільнила її своєю постановою 23 лютого 2014 року.

Генеральна прокуратура звинувачує Раїсу Богатирьову в розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Ця стаття (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України) передбачає позбавлення волі терміном від семи до 15 років з позбавленням права на певні посади та види діяльності на строк до трьох років та конфіскацією майна.

20 серпня поточного року Голосіївський райсуд Києва своїм рішенням «зобов’язав» Генеральну прокуратуру закрити справу стосовно ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової через відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування. Прокуратура Києва тоді заявила, що судове засідання відбулося без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження, а тому прокуратура готує на нього апеляційну скаргу.