Богатирьова вийшла з СІЗО: в прокуратурі розповіли деталі

Раїса Богатирьова залишила слідчий ізолятор після внесення за неї застави – цю інформацію Радіо Свобода підтвердили в прокуратурі Києва.

«Так, за моєю інформацією, вона залишила СІЗО у зв’язку з внесенням застави в сумі 6 мільйонів гривень», – повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Вона уточнила, що суд не передбачив для Богатирьової носіння електронного браслету, проте на неї накладені інші обмеження.

«Після внесення застави він (суд – ред.) покладає на неї певні обов’язки, зокрема не залишати місце проживання без довзолу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання, ухилятися від спілкування зі свідками та експертами в кримінальному провадженні і здати документи та паспорт, які дозволяють виїхати за кордонi», – пояснила вона.

Раніше 29 серпня стало відомо, що заставу за Богатирьову вніс народний депутат Вадим Новинський.

Печерський районний суд Києва 28 серпня обрав запобіжний захід ексміністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьової у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

27 серпня стало відомо, що прикордонники затримали в аеропорту «Київ» і передали поліцейським Раїсу Богатирьову. Вона проходить у порушеній Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

У середині серпня поточного року Голосіївський райсуд Києва своїм рішенням «зобов’язав» Генеральну прокуратуру закрити справу стосовно ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової через відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування. Прокуратура столиці тоді заявила, що судове засідання відбулося без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження, а тому прокуратура готує на нього апеляційну скаргу.

Раїса Богатирьова була міністром охорони здоров’я двічі – з січня 1999 до січня 2000 року, а також з лютого 2012 до лютого 2014 року. Звільнена 23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради.