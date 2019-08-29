Демініціативи: Богдану довіряють більше, ніж Вакарчуку, Медведчуку – більше, ніж Порошенку

Голові Офісу президента Андрію Богдану довіряють більше, ніж лідеру партії «Голос» і музиканту Святославу Вакарчуку, свідчать дані соціологічного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Баланс довіри-недовіри до Богдана складає 5%, до Вакарчука – мінус 25%. Водночас 28,1% опитаних заявили, що не знають, хто такий Андрій Богдан.

Лідерами за показником балансу довіри-недовіри є президент України Володимир Зеленський (53%) та голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков (25%). Мінус 37% має співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко, мінус 42% – бізнесмен Рінат Ахметов, мінус 48% – голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, мінус 53% – бізнесмен Віктор Пінчук, мінус 57% – бізнесмен Ігор Коломойський, мінус 63% – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, мінус 72% – п’ятий президент України і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Опитування відбувалося 8-20 серпня. У ньому взяли участь 2 040 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.