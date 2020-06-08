Померла журналістка Радіо Свобода Богдана Костюк

Журналістка Радіо Свобода Богдана Костюк померла на 56-у році життя ввечері 7 червня в лікарні у Києві після тяжкої хвороби.

«З нами більше немає Богдани Костюк. У це не можна повірити, – написала директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч. – З Радіо Свобода Богдана майже 25 років: перший координатор Київського бюро після офіційної реєстрації, автор репортажів з Верховної Ради, міжнародних самітів, всіх Майданів, останні роки докладно писала про волонтерів і війну. Людяність, добре серце, любов до України – це головні риси Богдани. Світла пам’ять».

Богдана Костюк працювала на Радіо Свобода з 1995 року.