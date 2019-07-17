У Болгарії затримали підозрюваного у масштабній хакерській атаці

Влада Болгарії повідомляє про затримання підозрюваного у справі про масштабну хакерську атаку, внаслідок якої були оприлюднені персональні дані мільйонів громадян. Це найбільша така атака в історії країни.

Начальник відділу кіберзлочинності Генерального директорату з питань боротьби з організованою злочинністю Явор Колєв заявив 17 липня, що підозрюваний є 20-річним співробітником компанії з кібербезпеки.

Більше інформації про затриманого він не надав, але заперечив повідомлення про те, що це росіянин, одружений із громадянкою Болгарії.

Напередодні міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Маринов припустив, що хакерська атака може бути пов’язана з рішенням Софії придбати військові літаки зі Сполучених Штатів Америки.

Маринов заявив, що персональні фінансові дані близько п’яти мільйонів болгар й іноземців, які проживають в країні, потрапили в ЗМІ з російської електронної пошти внаслідок хакерської атаки на систему Національної служби доходів Болгарії 15 липня.

За словами Маринова, електронні листи з викраденими особистими фінансовими даними і заявами, що містили заклик до відставки міністра фінансів Болгарії Владислава Горанова, поширили відразу після того, як Болгарія погодилася придбати у США вісім нових винищувачів Lockheed Martin F-16 вартістю 1,256 мільярда доларів.