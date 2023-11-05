У Болгарії проходить другий тур виборів до органів місцевої влади

У Болгарії 5 листопада проходить другий тур виборів до місцевих органів влади. Станом на 11:00 явка виборців склала 9,18%.

ЦВК країни повідомило, що вибори загалом проходять спокійно, надійшло кілька скарг на порушення під час голосування. Так, на низці дільниць довелося призупинили так зване «машинне» голосування – з допомогою спеціального апарата для волевиявлення. Вибори у другому турі змішані – через паперовий та електронний бюлетень.

Водночас прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков розкритикував Центральну виборчу комісію через проблеми у роботі автомататів для голосування під час другого туру місцевих виборів.

«Ці проблеми, які ми бачимо, є результатом поганої координації між установами, і особливо тут відповідальність несе ЦВК», – сказав Денков у неділю.

Право проголосувати на виборах мають понад 6 млн виборців. У другому турі болгари обирають голів місцевих адміністрацій там, де на першому турі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів. Перший тур проходив 29 жовтня. Сьогодні мають обрати 91 голову муніципалітету, 451 мера та 31 голову району.