Влада Болгарії назвала терміни демонтажу пам’ятника радянській армії у Софії

Офіційний термін завершення демонтажу пам’ятника радянській армії у столиці Болгарії Софії становить 59 днів, але, з огляду на швидкий темп робіт, це можна відбутися раніше, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Згідно з повідомленням, у середу вранці робітники продовжили зрізати елементи пам’ятника, зокрема, проводили роботи зі зняття голови однієї зі статуй.

Територію довкола пам’ятника продовжила посилено охороняти поліція. Зночі була встановлена додаткова огорожа, яка утворила суцільний периметр навколо монумента.

У вівторок робітники відрізали перший шматок пам’ятника – руку радянського солдата з автоматом.

Проросійська партія «Відродження» на вечір ініціювала акцію протесту на захист пам’ятника.

Наразі влада розглядає два варіанти, де зберігатимуть елементи пам’ятника після демонтажу: у Музеї соціалістичного мистецтва або на території якогось іншого об’єкта у державній власності.

Після «Палацової революції» 10 листопада 1989 року багато громадян і політиків вимагали прибрати пам’ятник радянській армії із центру столиці Болгарії, оскільки він був споруджений комуністичним режимом із пропагандистською метою. Процедуру його зняття розпочали лише кілька місяців тому. Проросійські сили в Болгарії виступають різко проти демонтажу монумента, який був встановлений через десять років після вторгнення Червоної армії в Болгарію наприкінці Другої світової війни.