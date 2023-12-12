У центрі столиці Болгарії почали демонтаж пам’ятника радянській армії

У центрі столиці Болгарії Софії 12 грудня почали демонтовувати пам’ятник радянській армії, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, спочатку вранці біля пам’ятника з’явився кран, а ввечері з нього зрізали перший шматок у верхній частині композиції – автомат, який радянський солдат тримає у руці.

Влада Софії каже, що демонтовані фігури композиції відреставрують та виставлять в Музеї соціалістичного мистецтва.

Після того, як було оголошено про початок демонтажу, кілька десятків людей зібралися навколо пам’ятника та заявили, що протестують проти цього. На місце також прийшли люди, які підтримали демонтаж. За всім пильно стежила поліція.

У другій половині дня протестувальники ненадовго перекрили рух на перехресті поблизу монумента, розмахуючи прапорами Росії та Болгарії. Також були присутні представники кількох проросійських партій.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала демонтаж пам’ятника радянській армії у Софії «варварськими діями болгарської сторони».

Пам’ятник радянській армії був встановлений через десять років після вторгнення Червоної армії в Болгарію наприкінці Другої світової війни.