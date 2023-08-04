У Полтаві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Зигіну

У Полтаві в кінці вулиці Соборності, на Київській площі, 4 серпня комунальники демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Олексію Зигіну.

«Сьогодні демонтуємо третій пам’ятник з раніше анонсованих. Далі я ознайомлюсь з всіма рекомендаціями щодо демонтажу інших пам’ятників. Маємо звільняти простори від будь-яких, навіть натяків на РФ», – сказала секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Пам’ятник Зигіну встановили у Полтаві в 1957 році.

27 липня у Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну і Ватутіну.