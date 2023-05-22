Болгарія: кандидатка у прем’єри повернула президенту мандат на формування уряду

Кандидатка у прем’єр-міністри від партії ГЕРБ Марія Габріель повернула президенту Болгарії Румену Радєву невиконане доручення на формування уряду.

Перед цим кандидат у прем’єр-міністри Ніколай Денков від «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» оголосив, що його коаліція, яка повинна отримати другий мандат, домовилася з ГЕРБ про підтримку.

«Папка, яку я повертаю, порожня, тому що я не дозволю, щоб у ній були імена людей, які потрапили туди не в результаті відкритих розмов, а через кулуарні угоди», – сказав Габріель після повернення мандату.

За словами Габріель, дві коаліції дійшли згоди про керівництво урядом на ротаційній основі.

У перші 9 місяців прем’єр-міністром буде Денков, а віцепрем’єром і міністром закордонних справ – Марія Габріель. Наступні 9 місяців Габріель буде прем’єр-міністром, а Денков – віцепрем’єром.

Марія Габріель задля урядового крісла пішла зі своєї посади єврокомісара з інновацій, досліджень і культури. Оскільки їй не вдалося знайти підтримку серед кількох політсил для формування уряду Болгарії, довелося шукати компромісне рішення.