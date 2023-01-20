Болгарія втретє не змогла сформувати уряд, у країні пройдуть нові парламентські вибори

Навесні в Болгарії відбудуться нові парламентські вибори після того, як третя й остання можлива спроба сформувати новий уряд провалилася. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Лідерка Болгарської соціалістичної партії (БСП) Корнелія Нінова, якій 16 січня вручили третій мандат на формування нового уряду, заявила, що поверне його президенту Румену Радеву 23 січня.

20 січня Нінова зустрічалася з лідерами трьох інших партій, але вони не змогли досягти більшості. Вона сказала, що сторони були «надзвичайно відповідальними», намагаючись сформувати новий уряд.

«Ми шукали те, що нас об’єднує, а не роз’єднує. Ми шукали вихід із політичної кризи», – сказала Нінова.

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Згідно з Конституцією, Радев тепер повинен розпустити парламент і призначити вибори протягом 60 днів після видання указу про розпуск, але немає обмежень щодо того, коли він може це зробити. Якщо Радев розпустить парламент наступного тижня, нові вибори відбудуться 26 березня.

Радев обрав для виконання мандата БСП, оскільки вважав, що партія має «найкращий шанс» сформувати уряд і зберегла «діалог з усіма політичними партіями, представленими в парламенті».

Дві партії – ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») і реформаторська «Ми продовжуємо зміни» – посіли перше та друге місце на останніх парламентських виборах 2 жовтня, але їм не вдалося сформувати коаліційний уряд.

У зустрічі 20 січня взяли участь голови партій ГЄРБ, Руху за права і свободи і «Болгарського підйому».

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На засідання не прийшли представники «Ми продовжуємо зміни» , «Демократична Болгарія» (DB) і проросійська ультраправа партія «Возраждане» («Відродження»).

Після зустрічі Бойко Борисов з партії ГЄРБ заявив, що запитає у лідерів партії, чи згодні вони на переговори про формування експертного уряду, в тому числі з БСП, на відміну від попередньої позиції ГЄРБ не вести переговори про формування уряду з соціалістами.

Борисов, який три рази перебував на посаді прем’єр-міністра з 2009 по 2021 рік, і його партія ГЄРБ стали об’єктом масштабних звинувачень у корупції, і більшість груп відкинули пропозиції співпраці з Борисовим.

Незважаючи на провал спроби отримати мандат, Нінова сказала, що соціалісти залишаються «відкритими для розмов, які важливі для болгарського народу». Вона також відкинула заяви про відповідальність партії за несформування уряду.

Парламентські вибори стануть п’ятими виборами в Болгарії з квітня 2021 року.