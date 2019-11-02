У Болгарії слідом за Україною відреагують на заяву Макрона про нелегалів із цих країн

У Болгарії вирішили слідом за Україною відреагувати на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про нелегальні мережі з цих країн.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва дала вказівку болгарському послові в Парижі Анґелові Чолакову вручити в понеділок ноту протесту Міністерству закордонних справ Франції. Також у понеділок до МЗС Болгарії викликають французького посла в Софії Флоранс Робін для пояснень, повідомили в болгарському зовнішньополітичному відомстві.

Як наголосила Захарієва, заява Макрона образлива для Болгарії і для болгарської громади у Франції і викликає подив – особливо тому, що болгари, які живуть у Франції, за даними французьких правоохоронців, не створюють там особливих проблем.

За її словами, посол Болгарії у Франції має спитати під час відвідин тамтешнього МЗС, які саме «болгарські мережі» чи «болгарські канали» мав на увазі Макрон: якщо французька держава має таку інформацію, вона мала б подати її Софії офіційно, щоб над цим могли спільно працювати міністерства внутрішніх справ обох країн.

А послові Франції в Болгарії висловлять обурення заявою Макрона, додала голова МЗС.

Попереднього дня, 1 листопада, в Україні МЗС запросило посла Франції для пояснень щодо заяв Макрона. Як повідомили в міністерстві, посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає, а слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції й законного працевлаштування, були «висмикнуті з контексту».

У Франції 30 жовтня було оприлюднене велике інтерв’ю Емманюеля Макрона, що значною мірою стосувалося тематики міграції, в якому президент Франції, зокрема, заявив: «Існують роботи, на які вже не можна найняти французів, як, наприклад, мити посуд. Буду відвертим: це було неможливо вже сорок років тому! Я б хотів радше мати легальну, зареєстровану міграцію, за квотами і на певну кількість років, аніж приховану, неофіційну роботу. Я волію краще мати людей, які прибувають із Гвінеї чи з Кот-д’Івуар легально, які є тут і роблять цю роботу, ніж підпільні болгарські чи українські мережі» (варіант перекладу: «підпільні болгарські чи українські канали»).

Ця фраза була спершу оприлюднена в помилковому перекладі, в якому йшлося про «нелегальні болгарські чи українські банди», що викликало особливо гостру реакцію на ці слова.

Інтерв’ю зазнало критики і у Франції, бо його Макрон дав журналові Valeurs Actuelles, відомому своєю правою позицією.