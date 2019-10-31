Макрон в інтерв’ю правому виданню згадав про «підпільні українські мережі» (уточнено)

Президент Франції Емманюель Макрон у інтерв’ю правому журналові Valeurs Actuelles заявив про намір боротися з нелегальною міграцією, згадавши при цьому «підпільні українські мережі».

«Я віддаю перевагу людям, які прибувать із Гвінеї чи Кот-д’Івуар легально, …аніж підпільним болгарським чи українським мережам», – заявив Макрон в інтерв’ю, оприлюдненому 30 жовтня.

Як зазначає DW, заяву Макрона розкритикували, вказавши, що таким чином він «підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році».

В уряді ж виступили на захист Макрона і наголосили, що президенту важливо звертатися до «всіх французів через усі засоби інформації».

(У новині уточнений переклад слів Макрона; в первісній версії помилково згадувалися «українські банди»)