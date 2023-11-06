Болгарія: прозахідний кандидат перемагає на виборах мера Софії

Васил Терзієв, кандидат від реформістської прозахідної коаліції «Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія», переміг у другому турі мерських перегонів у столиці Софії.



Після підрахунку 99,78 відсотка голосів Терзієв отримав 48,17 %, а Ваня Григорова, кандидат від проросійської коаліції на чолі з Болгарською соціалістичною партією (БСП) отримала 46,92%.



Ні Терзієву, ні Григоровій не вдалося подолати 50-відсотковий бар’єр у першому турі минулого тижня.



Кандидат від правоцентристської партії ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова не зміг пройти до другого туру, тим самим поклавши край 18-річному утриманню партією посади мера Софії. Борисов закликав прихильників ГЄРБ голосувати за Терзієва.



ГЄРБ і «Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія» (ПП–ДБ) беруть участь у коаліції, яка підтримує уряд прем’єр-міністра Ніколая Денкова.

ПП–ДБ – нова антикорупційна коаліція, яка не змогла перемогти на останніх національних виборах 2 квітня. Партія ГЄРБ, яка керувала Болгарією з 2009 року, виграла національні вибори, але не змогла отримати достатньо підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.

Терзієв – IT-підприємець, а Григорова – профспілкова активістка, висунута лівими та проросійськими партіями.

Крім того, 6 листопада кандидат від ПП-ДБ Благомір Коцев переміг свого опонента від ГЄРБ Івана Портніга та отримав пост мера чорноморського порту Варна – третього за величиною міста Болгарії.

У Болгарії 5 листопада проходив другий тур виборів до місцевих органів влади. Право проголосувати на виборах мають понад 6 млн виборців. У другому турі болгари обирали голів місцевих адміністрацій там, де на першому турі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів. Перший тур проходив 29 жовтня.