Парламент Болгарії схвалив розміщення американських літаків-заправників на своїй базі

Болгарський парламент схвалив тимчасове розміщення на одній зі своїх авіабаз до восьми американських літаків-заправників та 250 військовослужбовців.



Пропозиція, подана на прохання прем’єр-міністра Болгарії, була схвалена 22 липня 136 голосами «за», 13 «проти» та ще два парламентарі утрималися.

Американські літаки та військові будуть дислоковані на базі Бессемер з 24 липня до 1 жовтня.



21 липня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї попередив Болгарію щодо використання США її баз, заявивши, що будь-яка участь та співпраця у підготовці й здійсненні американських атак «буде рівнозначна співучасті у скоєнні злочину агресії та військових злочинів».



Болгарські офіційні особи заявили, що літаки використовуватимуться для місій дозаправки, а на базі не буде розміщено жодної наступальної зброї.