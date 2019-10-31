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31 жовтня 2019, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

Болгарія відмовилася надати візу російському військовому аташе

Один із болгарських органів влади дав «негативний висновок» для російського аташе

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Болгарія відмовилася надати довгострокову візу російському військовому аташе 30 жовтня.

Міністерство закордонних справ повідомило, що один із органів, який затверджує візи для дипломатів, дав «негативний висновок» для російського аташе. Втім, рішення не означає, що ця особа стала персоною нон-ґрата.

МЗС Болгарії не уточнило причини відмові російському дипломату у візі.

Перед цим Софія зобов’язала підозрюваного у шпигунстві російського дипломата покинути країну. За даними правоохоронців, співробітник посольства мав таємні зустрічі з болгарськими високопосадовцями, включно з особою, яка мала доступ до секретної інформації про справи Болгарії, НАТО та Європейського союзу. Дипломат намагався передати дані іноземній країні.

За інформацією видання Mediapool, це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року.

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